Son dakika haberleri | BARTIN IRMAĞI'NDA BALIK ÖLÜMLERİNE İNCELEME - Haberler

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Son dakika haberleri | BARTIN IRMAĞI'NDA BALIK ÖLÜMLERİNE İNCELEME

Son dakika habere göre BARTIN Irmağı'nda balık ölümleri meydana gelirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklardan numune alarak incelemeye gönderdi.

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BARTIN Irmağı'nda balık ölümleri meydana gelirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklardan numune alarak incelemeye gönderdi.

Bartın- Karabük yolu Potbaşı Köprüsü altından geçen Bartın Irmağı'nda binlerce balık, kıyıya vurdu. Suyun az olduğu bölümlerde sabah saatlerinde ölü balıklar görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelip, ölü balıklardan inceleme için numune aldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de balıkların toplanmaması ve yenilmemesi uyarısında bulundu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 'Yaz aylarında Bartın Irmağı'nda zaman zaman bu tür balık ölümleri hadisesini yaşıyoruz. Yaşadığımız sel felaketinin sonrasında ırmaktaki su seviyesi düşmeye başladı. Balıkların oksijen yetersizliğinden ya da başka bir durumdan mı öldüğü konusunda ekipler, sudan ve balıklardan numune aldı. Sonuca göre hareket edeceğiz' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Karabük Bartın Güncel Haberler Son Dakika

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