Bartın haber! Amasra'da maden ocağındaki patlama - BBP Genel Başkanı Destici Güncel Haberler Gelen Bartın haberine göre Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı MustafaDestici'nin açıklaması BARTIN - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı MustafaDestici'nin açıklaması BARTIN - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA / Güncel Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Amasra Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bartın haber! Amasra'da maden ocağındaki patlama - BBP Genel Başkanı Destici - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.