Bartın haber! Amasra'da maden ocağındaki patlama - BBP Genel Başkanı Destici
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Gelen Bartın haberine göre Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı MustafaDestici'nin açıklaması BARTIN - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı MustafaDestici'nin açıklaması BARTIN - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA / Güncel