Bartın haber | AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Bartın Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulundu

Bartın gündem haberi | AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, inşaat çalışmaları devam eden 400 yataklı Bartın Devlet Hastanesi şantiyesinde inceleme yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, inşaat çalışmaları devam eden 400 yataklı Bartın Devlet Hastanesi şantiyesinde inceleme yaptı.

Tunç, gazetecilere, şehir hastanesi seviyesinde Bartın ve çevresine hizmet edecek hastanenin inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. 127 bin metrekare alana inşa edilen hastanenin, gerektiğinde 575 yatak kapasitesine çıkarılabileceğini aktaran Tunç, "Acil servisleriyle kadın, çocuk ve yetişkin acil servisleri ayrı ayrı olacak şekilde tasarlanıyor. Yine hastanemizde 66 yoğun bakım yatağı olacak. 24 ameliyathane olacak. Aynı anda 24 ameliyat yapılabilecek. 50'den fazla diyaliz ünitesi, 730 araçlık kapalı otoparkı olacak." diye konuştu.

Tunç, hastanenin 2023 yılı içerisinde hizmete açılmasının planlandığını kaydetti.