Bartın haber! BARTIN'DA IRMAKTA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bartın'da ırmakta cesedi bulunan M.E.K.?nin 15 Ağustos tarihindeki son görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.E.K'nin koşarak yolun karşısına geçtiği görüldü. Olayın yaşandığı gün çevredeki esnafların bir kişinin ırmağa doğru koştuğunu gördüklerini belirterek ihbar bulundu. Olay günü bölgeye gelen polis ekiplerin ırmak kenarında arama yaptığı, herhangi bir sonuç alamadığı belirtildi.

Irmakta cesedi bulunan kişinin, vatani görevini yaptığı birliğinden firar eden M.E.K. olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.