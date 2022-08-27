Bartın gündem haberleri... Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi Güncel Haberler Bartın haberler... BARTIN'da, ırmakta cesedi bulunan kişinin, vatani görevini yaptığı birliğinden firar eden M.E.K. olduğu belirlendi. BARTIN'da, ırmakta cesedi bulunan kişinin, vatani görevini yaptığı birliğinden firar eden M.E.K. olduğu belirlendi. Dün akşam saatlerinde, Kemer Köprü Mahallesi'nde ırmak kenarında, çevredekiler, kötü koku geldiğini fark etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri suyun üzerinde yüzüstü duran erkek cesedini gördü. Çağırılan itfaiye ekipleri, cesedi bota alıp kıyıya çıkardı ve otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmada, ölen kişinin 10 gün önce Bartın'daki askeri birliğinden firar eden M.E.K olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar Bartın Kemer Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bartın gündem haberleri... Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.