Bartın haberleri! BARTIN'DA DEAŞ OPERASYONU: 1 GÖZALTI

BARTIN'da, polis ekiplerince bir eve yapılan baskında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Mısır uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir polis memuru, tabancasının kazara ateş alması sonucu ayağında yaralandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Okulak Mahallesi Topçu Konağı Caddesi'ndeki bir binada terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Mısır uyruklu bir kişi bulunduğunu tespit etti. Polis ekipleri, akşam saatlerinde caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, eve baskın yaptı. Evde bulunanların açmadığı kapı, kırılarak içeri girildi. İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, eşi ve çocuğu da polis merkezine götürüldü. Operasyon sırasında bir polis memuru, silahının ateş alması sonucu ayağında yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru, tedavi altına alındı.