Bartın'dan Ukrayna'ya Giden Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

Güncelleme:
Kocaeli Kandıra kıyılarında karaya oturan RAPID isimli kuru yük gemisinin Bartın'dan Ukrayna'ya gittiği, 2 bin 135 ton alçı yükü bulunduğu ve mürettebatının ifadelerinin alındığı bildirildi.

GEMİ, BARTIN'DAN UKRAYNA'YA GİDİYORMUŞ

Kocaeli Kandıra kıyılarında karaya oturan RAPID isimli kuru yük gemisinin Bartın'dan Ukrayna'ya gittiği öğrenildi. 2 bin 135 ton alçı yüklü olduğu belirtilen gemideki 7 mürettebattan 6'sının Ukrayna, 1'inin ise İran uyruklu olduğu öğrenildi. Helikopterle, karaya indirilen mürettebatın Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ifadeleri alınıyor.

Bu arada mürettebatın helikopterden karaya indiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Ardacan UZUN/KANDIRA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
