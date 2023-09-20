Bartın'dan kısa kısa

Bartın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı, Vali Nurtaç Arslan başkanlığında yapıldı.

Bartın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı, Vali Nurtaç Arslan başkanlığında yapıldı.

Valilik 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Arslan, şiddetin önlenmesine yönelik yapılacak eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Şiddete sıfır tolerans ilkesini, ilke edindiklerini kaydeden Arslan, kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek için toplumun bütün kesimlerinin, işbirliği ve koordinasyon içinde hareket etmeleri gerektiğini bildirdi.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı.

Daha sonra 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kentte yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Zabıta ekiplerinden motosiklet denetimi

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve park ihlalinde bulunan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yaptığı açıklamada, ekiplerin marketlerde de fiyat etiket kontrollerini sürdürdüğünü bildirdi.

Denetimlerin belirlenen plan program çerçevesinde devam edeceğini aktaran Fırıncıoğlu, "Denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38. maddesi uyarınca cezai işlem uygulandı." diye konuştu.