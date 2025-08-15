Bartın'daki Yangına Müdahale Devam Ediyor

Bartın'da tarlada başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Ağdacı Mahallesi'nde tarlada yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle anız yangınına dönüştü. Alevler tarlanın bitişiğindeki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, su tankerleri ve TOMA sevk edildi.

Tarladaki alevleri kontrol altına alan ekiplerin ağaçlık alanda devam eden yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada, alevlerin sıçradığı ve ekiplerin zamanında müdahale ettiği 1 evde hasar oluştu, bölgedeki 6 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.