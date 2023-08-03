Bartın'daki sel felaketinden sonra Atılım Sanayi Sitesi'nde üretimler başladı

BARTIN'daki sel felaketinden en çok hasar gören Atılım Sanayi Sitesi'ndeki 200 iş yerinin temizlik çalışmaları tamamlandı, işbaşı yapıldı. Selden 24 gün geçtikten sonra sitedeki kauçuk, demir doğrama, mobilya, ahşap tekne atölyeleri, kuru gıda ambarları gibi 200 iş yerinde temizlik çalışmaları sonrası üretimler başladı.

Kentte, 9 Temmuz'da meydana gelen sağanaklar sonrası Bartın- Zonguldak yolu Kuyumcu mevkisindeki Atılım Sanayi Sitesi'nin yan tarafındaki dere, yaklaşık 15 metre yükselip taştı. 200 iş yerinin bulunduğu sanayi sitesinde çok sayıda dükkan, taşkın sebebiyle zarar gördü. Sanayi sitesinde bulunan ve 56 kişinin çalıştığı kauçuk fabrikasında da sular, yaklaşık 80 santim yükselip, makinelere ve ürünlere zarar verdi. Sel felaketinin üzerinden 24 gün geçtikten sonra sanayi sitesindeki kauçuk, demir doğrama, mobilya, ahşap tekne atölyeleri, kuru gıda ambarları gibi 200 iş yeri temizliğin ardından üretimlere başladı.