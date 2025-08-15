Bartın'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

1) BARTIN'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Ahatlar Tepesi mevkisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, itfaiye, arazöz ve helikopterle yapılan müdahaleyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

4 AYRI NOKTADA ÇIKAN ANIZ YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ

Bartın genelinde etkili olan sıcak hava ve şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezindeki Ağdacı ve Aladağ mahalleleriyle Kurtköy ve Kurucaşile Dizlermezeci köylerinde anız yangınları çıktı. Yangınlar ormanlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Ağdacı Mahallesi'ndeki anız yangınında alevlerin sıçradığı bir evin çatısı yandı. Yangın soğutma çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bartın Emniyet Müdürlüğü'ndeki TOMA aracı da destek verdi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yangın çıkan bölgelere giderek ekiplerin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. )