Bartın'daki deniz kirliliğinin polen kaynaklı olduğu belirlendi - Haberler

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz tatil beldesinde denizde oluşan renk değişiminin polen kaynaklı olduğu tespit edildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Amasra ilçesi sınırları içerisinde bulunan Küçük Liman ile Çakraz sahilinde müsilaja (deniz salyası) benzer deniz kirliliğine rastlanıldığının ihbar edilmesi üzerine 1 Haziran'da ilgili yerlerden numune alındığı belirtildi.

Numunelerin analiz yapılmak üzere TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezine gönderildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Analiz sonucu ilk tespitlerde her iki deniz suyu numunesinin en üstte kalan yüzey tabakasında sarı renkli bir oluşum gözlemlendiği, en dip kısımda ise çökelmiş olarak bulunan deniz yosunlarına rastlanıldığı belirtilmiştir. Mikroskobik analiz sonucu Amasra Küçük Liman ve Çakraz sahilinde deniz yüzeyinde meydana gelen sarı renkli oluşumların polen kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Havayla atmosferde taşınan polenler, deniz, göl gibi su kaynaklarıyla buluştuğunda bu su kütlelerinin yüzeyinde özellikle kıyı kesimi ve sahillerde birikerek sarı renkli kütlesel oluşumlara sebebiyet verebilmektedir. Polen dışında ayrıca her iki bölgeden alınan deniz suyu numunesinde müsilaj oluşumunda rol oynadığı bilinen fitoplankton türlerine rastlanmamıştır."