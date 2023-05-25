BARTIN'DAKİ CİNAYETTE KAYINPEDER VE GELİNİ TUTUKLANDI

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde, oğlu işte olduğu sırada gelini Terkadın Karakuş'un (31) evinde gördüğü Aykut Yıldız'ı(29) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Recep Karakuş (58) ve gelini Terkadın Karakuş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde, oğlu işte olduğu sırada gelini Terkadın Karakuş'un (31) evinde gördüğü Aykut Yıldız'ı(29) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Recep Karakuş (58) ve gelini Terkadın Karakuş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabaha karşı Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 3 katlı bir binada meydana geldi. Beldede esnaflık yapan Aykut Yıldız, eşi işte olduğu sırada Terkadın Karakuş'un evine gitti. Bu sırada Terkadın Karakuş'un alt katta oturan kayınpederi Recep Karakuş, Aykut Yıldız'ın gelinin evine girdiğini fark etti. Üst kata çıkan Recep Karakuş ile Aykut Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Recep Karakuş, Aykut Yıldız'ı göğsünden bıçakladı. Gelen sesler üzerine komşuları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma Recep Karakuş ve gelini Terkadın Karakuş'u gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Recep Karakuş ve Terkadın Karakuş, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)