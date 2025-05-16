Bartın'da Yola Çıkan Bozayı, Otomobildekiler Tarafından Görüntülendi

Bartın'da Yola Çıkan Bozayı, Otomobildekiler Tarafından Görüntülendi
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Bartın'ın Ulus ilçesindeki Kumluca beldesinde yola inen bozayı, otomobildekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ayı, görüntü çekilirken yoldan uzaklaşması için uyarıldıktan sonra ormana girdi.

BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde yola inen bozayı, otomobildekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ulus ilçesi Kumluca beldesi girişinde yola çıkan bozayı, otomobildeki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, görüntü çekenlerden birinin, ayıya yoldan uzaklaşması için bağırdığı duyuldu. Yaklaşık 50 metre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormana girip, kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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