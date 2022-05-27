Bartın'da yol çalışması sırasında tarihi eser kalıntısı bulundu - Haberler

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Bartın'da yol çalışması sırasında tarihi eser kalıntısı bulundu

AA - Selim Bostancı - Güncel
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Bartın'da yol çalışması sırasında tarihi eser kalıntısı bulundu

Bartın'da heyelan yaşanan yolda yapılan tadilat çalışması sırasında, Roma Dönemi'ne ait tarihi eser kalıntısı ortaya çıktı.

Bartın'da heyelan yaşanan yolda yapılan tadilat çalışması sırasında, Roma Dönemi'ne ait tarihi eser kalıntısı ortaya çıktı.

İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce Ulus ilçesinin Aşağıdere köyü Hüseyin Mahallesi mevkisinde heyelanlı bölgede sürdürülen yol çalışması için kazı yapıldığı sırada, bir metre derinlikte kireçtaşına rastlandı.

Roma Dönemi'ne ait bereket simgesi olarak kullanılan "phallus" objesi olduğu değerlendirilen yaklaşık bir metre boyunda ve 30 santimetre çapındaki taş, Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından korumaya alındı.

AA / Selim Bostancı - Güncel

Bartın, Ulus, Roma, Güncel, Haberler

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