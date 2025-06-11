Bartın'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Bartın'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Bartın'da yaya geçidinden karşıya geçerken motosikletin çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BARTIN'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Bartın-İnkumu yolu Gürgenpınarı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçen yayaya motosiklet çarptı. Yaya ile motosikletteki 2 kişi yaralandı. Hafif yaralandıkları belirlenen 3 kişi, ihbarla bölgeye çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinden sonra taburcu edildi.

Öte yandan olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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