Haberler

Bartın'da Yaya Geçidinde Kaza: Duran Araca Çarpıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da, yaya geçidinden karşıya geçen bir yayaya yol vermek için duran otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

BARTIN'da yayaya yol vermek için sürücüsünün durduğu otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bartın-Karabük yolu Çaydüzü Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametinden şehir merkezine doğru giden bir otomobilin sürücüsü, yaya geçidinden karşıya geçen bir yayaya yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen otomobil, duran araca çarptı. Yaya son anda kurtulurken, 2 araçta hasar oluştu. Diğer yandan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sergen Yalçın'dan oyuncularını üzecek sözler

Maç sonunda kendi takımı için öyle şeyler söyledi ki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afyon'da 1930 kilo ağırlığındaki sucuklu yumurtayla dünya rekoru kırıldı

Dünya rekorunu kimseye bırakmadık!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.