Bartın'da Yaya Geçidinde Kaza: 9 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

Bartın'da Yaya Geçidinde Kaza: 9 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
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Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Hiranur Ayrancı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Hiranur Ayrancı'ya (9) otomobil çarptı. Ayrancı'nın ağır yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Bartın-Karabük yolunda meydana geldi. Çaydüzü Mahallesi'nde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Hiranur Ayrancı'ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 10 metre sürüklenen Ayrancı, refüje fırladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hiranur Ayrancı, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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