Bartın'da Yaya Geçidi Önünde Kaza: İki Araç Çarpıştı

BARTIN'da yayaya yol vermek için sürücüsünün durduğu otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bartın- Karabük yolu Çaydüzü Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametinden şehir merkezine doğru giden bir otomobilin sürücüsü, yaya geçidinden karşıya geçen bir yayaya yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen otomobil, duran araca çarptı. Yaya son anda kurtulurken, 2 araçta hasar oluştu. Diğer yandan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.