Haberler

Bartın'da Yaya Geçidi Önünde Kaza: İki Araç Çarpıştı

Bartın'da Yaya Geçidi Önünde Kaza: İki Araç Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın-Karabük yolu üzerinde bir sürücü, yaya geçidinde yayaya yol vermek için durdu. Arkadan gelen araç, durağa çarparak kaza yaptı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

BARTIN'da yayaya yol vermek için sürücüsünün durduğu otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bartın- Karabük yolu Çaydüzü Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametinden şehir merkezine doğru giden bir otomobilin sürücüsü, yaya geçidinden karşıya geçen bir yayaya yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen otomobil, duran araca çarptı. Yaya son anda kurtulurken, 2 araçta hasar oluştu. Diğer yandan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Taraftar Okan Buruk'un kalemini kırdı! İşte takımın başında görmek istedikleri isim

Taraftar kalemini kırdı! İşte takımın başında görmek istedikleri isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'dan oyuncularını üzecek sözler

Maç sonunda kendi takımı için öyle şeyler söyledi ki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.