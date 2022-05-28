Yaşlı kadını dolandırmakla suçlanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

Bartın'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı kadını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kent merkezinde yalnız yaşayan H.B. (81), kendisini telefonda polis olarak tanıtan şüphelilerin, "FETÖ ile bağlantınız tespit edildi. Konunun incelenmesi gerekiyor. Bu süre içerisinde ziynet eşyalarınızı devlet güvencesine alacağız. Altınlarınızı nakde çevirip size vereceğimiz hesaba aktarın." demesi üzerine kuyumcuya gidip altınlarını nakde çevirdikten sonra zanlıların verdiği banka hesabına 99 bin 400 lira yatırdı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.B, İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Polis ekipleri, şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul ve Van'da olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu şehirlerdeki polis ekipleriyle yürütülen çalışma sonucu Mustafa K. ile Şahabettin A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve adreslerindeki aramalarda, çok sayıda banka kartı ve cep telefonu ile dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 339 lira ve 2 bin dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Daha önce de dolandırılmış

Öte yandan, H.B'nin 1 Ekim 2021'de de başka bir şüpheli tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.

Kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişinin, "Adınıza sahte kimlik çıkaran bir kişi altın çalmış ve çaldığı altınları sizin evde sakladığını söylüyor. Sizdeki altınları incelenmek için almamız gerekiyor." demesi üzerine evdeki 6 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpeyi şüpheliye veren kadın, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise merkezine giderek şikayetçi olmuştu.

Adana'ya gitmek üzere kentten ayrıldığı tespit edilerek yolculuk yaptığı sırada Ankara'da gözaltına alınan şüpheli S.Ç. tutuklanmış, ziynet eşyaları da H.B'ye teslim edilmişti.