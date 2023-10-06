Bartın'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Tutuklama

Bartın merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah, para ve dijital materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı menşeli internet sitelerinden yasa dışı bahis oynatan 5 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin kaldıkları yerleri belirleyen ekipler, Bartın, Muğla ve Sakarya'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 şüpheli, gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve takılı vaziyette boş şarjör, 5 cep telefonu, 1 laptop, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin lira, 600 dolar, kredi kartı, dijital materyal ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

?İşlemleri sonrası çete lideri olduğu ileri sürülen C.S. (38) ile kentte esnaflık yapan A.B.(32) ve M.C. (37) tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile salıverildi. Öte yandan yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 11 kişi, ifadelerini ardından serbest kalırken, idari para cezası uygulandı.