Bartın'da Yangın Felaketi: Akbalık Çifti Yeniden Başlama Kararı Aldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde kızları için döndükleri köyde işlettikleri dağ evi konseptli otelin yangında zarar görmesiyle üzüntü yaşayan Erhan ve Gülbahar Akbalık çifti, üzüntülerini kenara bırakıp hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek istiyor.

İstanbul'da yaşayan ve hayatını 2010 yılında birleştiren Akbalık çifti, 11 yıl önce daha sakin ve huzurlu ortamda yaşama isteğiyle bebeklerinin doğumuna kısa bir süre kala Bartın'da Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıçerçi köyünde bulunan atıl durumdaki alabalık tesisindeki binayı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının yüzde 50 hibe desteğiyle otele çevirerek, buraya yerleşti.

Yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde 900 metrekare kapalı alana sahip 13 odalı "Küre Dağ Evi" isimli otellerini 2014'te açan çiftin 2 hafta sonra da "Masal" adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

Akbalık çifti, kızlarıyla doğayla iç içe yaşam sürdürdükleri ve geçimlerini de sağladıkları otelin 1 Ocak'ta çıkan yangında büyük çapta hasar görmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

"Her şeye baştan başlayıp daha iyisini yapacağız"

Erhan Akbalık, AA muhabirine, bir dönem İstanbul ve Antalya'da bazı otellerde çalıştığını, eşinin de uluslararası bir dil okulunun yurt içi eğitim danışmanlığını yaptığını söyledi.

Kendisi gibi üniversite mezunu olan ve 3 yıl İngiltere'de yaşayan eşiyle iyi derece yabancı dil bildiklerini, büyük şehirde iyi bir kariyer yapma imkanları olmasına rağmen çocukları için hayatlarının seyrini değiştirdiklerini anlatan Akbalık, doğayla iç içe yaşam için eşinin köyüne döndüklerini belirtti.

Akbalık, şu an 11 yaşında olan kızları Masal'ın daha sakin ve huzurlu ortamda yetişmesi için köyle döndüklerini dile getirerek, kayınpederine ait atıl durumdaki alabalık tesisini "dağ evi"ne dönüştürdüklerini ve dünyanın dört yanından misafir ağırlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken talihsiz bir yangınla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Elektrik kontağı veya kalorifer kazanından çıktığını düşündükleri yangınla otelin çatı ve ikinci katının tamamen yanmasının üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Akbalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuğumuz doğanın, yeşilliğin içinde büyüsün istedik ve şartlar bir şekilde bizi buraya getirdi. 11 yıl önce buraya küçük bir otel açtık. Otelimiz de ciddi derecede ünlenmeye başlamıştı. Hem maddi olarak hayatımızı idame ettirdiğimize hem de kendi yetiştirdiğimiz ürünlerle doğal bir yaşam sürmemize olanak sağlayan otelimiz maalesef yandı. Çatısı ve tüm misafir odalarının bulunduğu ikinci katı tamamen yandı. Söndürme çalışmalarına yoğun dumanın içine girerek gözyaşları içinde ben de katıldım ama hasarımız büyük oldu. Kısmetimizde her şeye yeniden başlamak varmış. Çok üzgünüz, hayallerimize, yaşadıklarımıza, emeklerimize gözyaşı döküyorum ama her şey kaldığı yerden devam edecek. Her şeye baştan başlayıp daha iyisini yapacağız."

"Yine aynı cesaretle eski günlerimize döneceğiz"

Gülbahar Akbalık da otellerinin yangında büyük hasar almasının kendilerini maddi açıdan ziyade manevi olarak çok üzdüğünü dile getirdi.

Eşiyle işlettikleri otelde işlerinin iyi gitmesiyle 2018'de kardeşi Gökhan ve eşi Özlem Yıldırım'ı da otel işletmeciliğine ortak ettiklerini anlatan Akbalık, "Burada ailem başta olmak üzere kardeşim, eltim ve yeğenlerimle evimiz diyebileceğiniz otelle temiz havasıyla doğal yaşamı ve en önemlisi kendimiz yetiştirdiğimiz organik sebzelerle huzuru ve mutluluğu burada bulmuştuk. Çok keyifli dostluklar da kurduğumuz otelimizde çıkan yangın hepimizi çok derinden üzdü. 11 yıl önce nasıl bir cesaretle köyümüze gelip hayallerimizin peşinden gidip dünyanın dört bir yanından misafirler ağırlayan dağ evi oteli yaptıysak yine aynı cesaretle eski günlerimize döneceğiz." diye konuştu.

Gökhan Yıldırım ise daha önce ev olarak planladıkları alanın ablasının fikriyle otele dönüştüğünü belirterek, "Burayı güzide bir noktaya getirmiştik. Çok üzücü bir olayla karşı karşıya kaldık. Ablam ve eniştem büyük fedakarlıkla dönüp bu işe giriştiler ve burası rağbet görmeye başlayınca bizi de çağırdılar. Biz de Bodrum'da hayatımızı sürdürürken çocuklarımız doğal ortamda büyüsün diye her şeyden vazgeçtik, onların hayallerine ortak olduk. Kendi çabamızla yaşantımıza, hayallerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her şeyi yapabilecek güçte, birlikte zorlukların üstesinden gelebilecek aileyiz. Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan köydeki otelimiz özellikle yurt dışından gelen misafirlerle ülkemize ve Bartın'a değer katmıştı." ifadelerini kullandı.