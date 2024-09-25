Bartın'da Yağmur Sonrası Denizin Rengi Değişti

BARTIN'da 2 gün önce etkili olan yağışın ardından nehirden akan çamurlu su, denizin kıyı kesiminin rengini değiştirdi. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü bölgede, suyun kahverengiye döndüğü görüldü.

Batı Karadeniz'de geçen pazar ve pazartesi günleri etkili olan yağmur sonrası Bartın'da 10 saatte metrekareye 250 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bartın'ın dağlık kesimlerinden gelip, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü buradan geçen Bartın Irmağı'nın getirdiği çamur, nehrin denize dökülen bölümünde suyun rengini değiştirdi. Liman bölgesinde denizin kıyı kesiminin çamurlu olduğu görüldü. Bölgede geniş bir alanın rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamurun rengini aldı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,