Üye Girişi
Haberler

Bartın'da Yağmur Sonrası Deniz Kahverengiye Döndü

Bartın'da Yağmur Sonrası Deniz Kahverengiye Döndü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da etkili olan yağışlar sonrası Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamur denizin rengini değiştirdi. İnkumu Plajı'ndaki temizlik çalışmaları başladı.

BARTIN'da 2 gün önce etkili olan yağışın ardından nehrin taşıdığı çamurlu su, denizin rengini değiştirdi. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü bölgede suyun rengi kahverengiye döndü.

Batı Karadeniz'de salı ve çarşamba günleri etkili olan yağmurda, Bartın'da metrekareye 131 kilogramın üzerinde yağış düştü. Ilgaz Dağları'ndan doğup, Bartın'ın dağlık alanlarından geçerek yaklaşık 15 kilometre kateden Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini değiştirdi. Liman bölgesinde denizin kıyı kesiminin çamurlu olduğu görüldü. Bölgede geniş bir alanın rengi, kahverengiye döndü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı. İnkumu'nda denizde oluşan çamur havadan dron ile görüntülendi.

İNKUMU PLAJI TEMİZLENİYOR

Bartın Irmağı'ndan gelen çöpler ve atıkların bulunduğu 3 kilometrelik İnkumu Plajı'nda Bartın Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İş makinası kumsalda bulanan çöpleri alarak, kamyona yükledi. Temizleme çalışmasının yarın da devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Hava Durumu Güncel Bartın Yaşam

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek sonuçtan çok emin

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trendyol Süper Lig 8. Hafta maçları! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi gün? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 EKİM: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? 3 EKİM İRAN-İSRAİL SAVAŞI SON DURUM! İsrail-iran füze savaşları devam ediyor mu, kaç kişi öldü? Rigas hangi ülkenin takımı? Rigas FS hangi bölgede, nerenin takımı? Tarihte bugün ne oldu? 3 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Bugün hangi önemli olaylar oldu? Riga hangi ülkeye ait, nerede? Riga'nın neyi meşhur? Riga vizesiz mi? Bu akşam hangi maçlar var? 3 Ekim UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maç saatleri! 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli zammı ne kadar olacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? T10F çıktı mı? TOGG T10F modeli ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak?
title