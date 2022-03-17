Bartın'da vatandaşlara kandil tatlısı dağıtıldı - Haberler

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Bartın'da vatandaşlara kandil tatlısı dağıtıldı

AA - Selim Bostancı - Güncel
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Bartın'da vatandaşlara kandil tatlısı dağıtıldı

Bartın Belediyesince Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara halka tatlısı ikram edildi.

BARTIN (AA) - Bartın Belediyesince Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara halka tatlısı ikram edildi.

Hükümet Caddesi'ndeki etkinliğe, Belediye Başkanı Cemal Akın ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Vatandaşlara tatlı ikram eden Akın, gazetecilere, geleneksel hale getirdikleri etkinliği bu kandilde de gerçekleştirdiklerini belirterek, "Berat Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

AA / Selim Bostancı - Güncel

Berat Kandili, Cemal Akın, Hükümet, Bartın, Güncel, Haberler

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