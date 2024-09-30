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Bartın'da Vahşi Depolama Sorunu: Çöpler Yol Kenarına Döküldü

Bartın'da Vahşi Depolama Sorunu: Çöpler Yol Kenarına Döküldü
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Bartın'da çöp depolama alanının dolması sonucu çöpler, Bartın Irmağı kenarındaki yola dökülmeye başladı. 800 metrelik yol bölümü çöplerle kaplandı. Çevre ekipleri inceleme başlattı.

BARTIN'da vahşi depolama alanı dolunca çöpler Bartın Irmağı kenarındaki depolama alanına giden yola dökülmeye başlandı. Yolun 800 metrelik bölümü çöple kaplanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Karasu köyü Boğaz mevkisinde 60 yıl önce taş ocağı olarak açılan çukur, sonrasında çöp depolama alanı oldu. Bartın genelindeki 8 belediye ve İl Özel İdaresi tarafından çöplerin bırakıldığı depolama alanı tamamen doldu. Bunun üzerine çöpler, depolama alanına giden, Bartın Irmağı'nın yanından geçen yolun kenarına bırakılmaya başlandı. Yolun 800 metrelik kısmı çöplerle kaplandı. Çöplerin, yağmur sularıyla ırmağa karışma riski üzerine, bölge halkı ihbarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri alana gelip, inceleme başlattı. Yol üzerine biriken çöplerin iş makinesiyle temizlenmesi için çalışma yapıldı. Vahşi depolama alanı ve yol üzerinde atılan çöpler havadan dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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