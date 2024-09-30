Bartın'da Vahşi Çöp Dökümü Tespit Edildi

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bakanlığımız Bartın İl Müdürlüğü ekiplerimizce, şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola hafta sonu tonlarca çöp döküldüğü tespit edilmiştir. Konuyla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış; çöplerin hangi kurum veya kişiler tarafından döküldüğü araştırılırken, tespitin yapılmasıyla çevreyi kirletenler hakkında Çevre Kanununa istinaden gerekli işlem yapılacaktır" denildi.