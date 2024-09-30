Bartın'da Vahşi Çöp Dökümü Tespit Edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın'daki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na tonlarca çöp döküldüğünü tespit etti ve inceleme başlattı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bakanlığımız Bartın İl Müdürlüğü ekiplerimizce, şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola hafta sonu tonlarca çöp döküldüğü tespit edilmiştir. Konuyla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış; çöplerin hangi kurum veya kişiler tarafından döküldüğü araştırılırken, tespitin yapılmasıyla çevreyi kirletenler hakkında Çevre Kanununa istinaden gerekli işlem yapılacaktır" denildi.