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Bartın'da Vahşi Çöp Dökümü İçin İnceleme Başlatıldı

Bartın'da Vahşi Çöp Dökümü İçin İnceleme Başlatıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın'da İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na dökülen tonlarca çöp nedeniyle inceleme başlattı. Bakanlık, çöplerin döküldüğü yerin tespit edilerek çevreyi kirletenler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın'da çöp döküm sahasına giden yola bırakılan ve metrelerce uzayan çöp yığınları ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Bartın İl Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola hafta sonu tonlarca çöp döküldüğünün tespit edildiğini ve konuya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Konuyla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış; çöplerin hangi kurum veya kişiler tarafından döküldüğü araştırılırken, tespitin yapılmasıyla çevreyi kirletenler hakkında Çevre Kanununa istinaden gerekli işlem yapılacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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