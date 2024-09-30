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Bartın'da Vahşi Çöp Depolama Sorunu: Irmak Kenarındaki Yol Çöple Kaplandı

Bartın'da Vahşi Çöp Depolama Sorunu: Irmak Kenarındaki Yol Çöple Kaplandı
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Bartın'da vahşi çöp depolama alanının dolmasıyla çöpler, Bartın Irmağı kenarındaki yola dökülmeye başlandı. Çevre ekipleri inceleme başlatarak yol üzerindeki çöplerin temizlenmesi için çalışma yaptı.

BARTIN'da vahşi depolama alanı dolunca çöpler Bartın Irmağı kenarındaki depolama alanına giden yola dökülmeye başlandı. Yolun 800 metrelik bölümü çöple kaplanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Karasu köyü Boğaz mevkisinde 60 yıl önce taş ocağı olarak açılan çukur, sonrasında çöp depolama alanı oldu. Bartın genelindeki 8 belediye ve İl Özel İdaresi tarafından çöplerin bırakıldığı depolama alanı tamamen doldu. Bunun üzerine çöpler, depolama alanına giden, Bartın Irmağı'nın yanından geçen yolun kenarına bırakılmaya başlandı. Yolun 800 metrelik kısmı çöplerle kaplandı. Çöplerin, yağmur sularıyla ırmağa karışma riski üzerine, bölge halkı ihbarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri alana gelip, inceleme başlattı. Yol üzerine biriken çöplerin iş makinesiyle temizlenmesi için çalışma yapıldı. Vahşi depolama alanı ve yol üzerinde atılan çöpler havadan dronla görüntülendi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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