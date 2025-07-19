Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve ekipman ele geçirildi.

BARTIN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bartın ve İstanbul'da, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 bin 659 ecstasy hap, 4 hassas terazi, 3,38 gram sentetik bonzai ve 16 fişek ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası

Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti

Canımız kimlere emanet! İzleyip görün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.