Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçta yapılan aramada 105,47 gram bonzai ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişinin de ikametlerinde sentetik uyuşturucu ve çeşitli kimyasallar bulundu.

Gözaltına alınan toplam 8 kişiden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.