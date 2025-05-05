Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda 105,47 gram bonzai ve diğer sentetik uyuşturucular ele geçirildi.
Bartın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin üstlerinde ve araçta yapılan aramada 105,47 gram bonzai ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişinin de ikametlerinde sentetik uyuşturucu ve çeşitli kimyasallar bulundu.
Gözaltına alınan toplam 8 kişiden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.
Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel