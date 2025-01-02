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Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen sentetik uyuşturucu ve aparatlarla birlikte, tutuklanan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kozcağız beldesi Kurtköy köyünde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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