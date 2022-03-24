Bartın'da uyuşturucu kullanırken yakalanan biri memur 2 şüpheli gözaltına alındı

BARTIN (AA) - Bartın'da uyuşturucu kullanırken yakalandığı öne sürülen biri orman muhafaza memuru 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Apdipaşa beldesinde 2 şüpheliyi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin aracında narkotik köpeği "Cesur" ile yapılan aramada, yaklaşık 7 gram kubar esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat bulundu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.