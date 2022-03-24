Bartın'da uyuşturucu kullanırken yakalanan biri memur 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın'da uyuşturucu kullanırken yakalanan biri memur 2 şüpheli gözaltına alındı

AA - Selim Bostancı - Güncel
 - Güncelleme:
Bartın'da uyuşturucu kullanırken yakalanan biri memur 2 şüpheli gözaltına alındı

Bartın'da uyuşturucu kullanırken yakalandığı öne sürülen biri orman muhafaza memuru 2 şüpheli gözaltına alındı.

BARTIN (AA) - Bartın'da uyuşturucu kullanırken yakalandığı öne sürülen biri orman muhafaza memuru 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Apdipaşa beldesinde 2 şüpheliyi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin aracında narkotik köpeği "Cesur" ile yapılan aramada, yaklaşık 7 gram kubar esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat bulundu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

AA / Selim Bostancı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Bartın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title