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Bartın'da tüp kamyonunun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

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Bartın'da meydana gelen trafik kazasında tüp kamyonu devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da tüp kamyonunun devrildiği kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak kara yolu Gecen köyü mevkisinde Hüseyin Pehlivan (48) idaresindeki 74 ABH 275 plakalı kamyon, tali yola girmek isteyen Remzi Kanbur (57) yönetimindeki 74 DE 709 plakalı tüp kamyonuyla çarpıştı.

Kazada kontrolden çıkan tüp kamyonu karşı şeride geçerek devrildi. Kamyondaki tüpler yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan tüp kamyonu sürücüsü ile aynı araçtaki Abdullah Köse (55) Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri sık sık gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etti. Tüplerin başka bir araca alınmasının ardından kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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