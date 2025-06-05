Bartın'da Trafik Kazasında 1'i Ağır, 4 Yaralı

Bartın'da Trafik Kazasında 1'i Ağır, 4 Yaralı
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Bartın-Karabük yolu üzerinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bartın- Karabük yolu Kirazlıköprü tüneller mevkiinde meydana geldi. Bartın'dan Karabük yönüne giden Hüseyin Eser'in (34) kullandığı 44 HE 037 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Tuncay Seferoğlu (48) yönetimindeki 74 BE 734 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Hüseyin Eser ile diğer araç sürücüsü Tuncay Sefeoğlu, eşi Hatice Seferoğlu (46) ve kızı Ceyda Seferoğlu (9) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hatice Sefeoğlu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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