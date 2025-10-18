Bartın'da Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

BARTIN'da, kavşakta yavaşlayan otomobile arkadan çarpan otomobilin sürücüsü R.H. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Bartın-Amasra yolunun Arıt Kavşağı'nda meydana geldi. Bartın'dan Amasra istikametine giden R.H. idaresindeki 34 DD 0336 plakalı otomobil, aynı yöne giden ve kavşakta yavaşlayan A.K.'nin kullandığı 74 AR 187 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra takla attı. Otomobilde sıkışan ve itfaiyecilerin kurtardığı R.H., sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.