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Bartın'da Trafik Kazası: 1'i Çocuk 6 Yaralı

Bartın'da Trafik Kazası: 1'i Çocuk 6 Yaralı
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Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Muhammed Y. (36) idaresindeki 06 DMD 934 plakalı otomobil, Gecen Mahallesi Toptancılar Sitesi mevkisinde kavşaktan dönen Zeki K. (63) yönetimindeki 74 BG 282 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.Ü, N.Ç, S.Ç. ile Z.B. (5) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalelerin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sürücülerden birinin ikiye ayrılan otomobilden yürüyerek çıkması yer alıyor.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel

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