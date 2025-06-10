Bartın'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 8 Yaralı

Bartın'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 8 Yaralı
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Bartın'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BARTIN'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Bartın-İnkumu yolu üzerinde meydana geldi. İnkumu istikametinden Bartın'a seyir halindeki S.K (45) yönetimindeki hafif ticari araç ile M.H. (49) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile hafif ticari araçta bulunan B.Ö. (26), N.S.E. (28), Ö.K. (22), D.V. (31), C.K. (39) ve M.Ö (78) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Ö.'nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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