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Bartın'da toprak kayması nedeniyle 3 bina boşaltıldı

AA - Selim Bostancı - Güncel
Bartın'da toprak kayması nedeniyle 3 bina boşaltıldı

Bartın'da toprak kayması sonucu 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bartın'da toprak kayması sonucu 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde yağmurun ardından toprak kayması sonucu bir sitenin istinat duvarı yıkıldı.

Yıkılan istinat duvarı bir dairenin mutfak kısmına zarar verdi.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye giden AFAD İl Müdürlüğü ve polis ekipleri, incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası 3 bloktan oluşan bir bina ile 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ekiplerin, bölgede binaların risk durumuyla ilgili başlattığı teknik inceleme sürüyor.

AA / Selim Bostancı - Güncel

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