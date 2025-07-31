Bartın'da Toplu Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

Bartın'da Toplu Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı
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Bartın Irmağı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Irmaktan alınan numuneler laboratuvara gönderilirken, vatandaşlara balık avlamamaları yönünde uyarılar yapıldı.

Bartın'da toplu balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın Ağdacı Mahallesi Değirmen mevkisindeki bölümünde suyun yüzeyine çok sayıda ölü balık çıktı.

Boyları 15-20 santimetreyi bulan ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, ırmaktan alınan numune incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de ırmakta balık tutulmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Öte yandan ırmağın su yüzeyinde yağ tabakası gözlendi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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