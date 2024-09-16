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Bartın'da Tomruk Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

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Bartın'da, orman deposunda tomruk indirirken üzerine tomruk düşen Ekrem Ulusoy (58) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN'da, orman deposunda kullandığı kamyondan indirilen tomruğun altında kalan Ekrem Ulusoy (58), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kozcağız beldesindeki Bartın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Akçamescit Orman Deposu'nda meydana geldi. Kullandığı kamyondaki tomruklar indirilirken çalışmalara yardım eden Ekrem Ulusoy'un üzerine tomruk düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulusoy, tüm çabaya rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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