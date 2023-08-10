Bartın'da Ters Oturan Genç Görenleri Şaşırttı

Bartın-Amasra kara yolunda seyir halinde olan motosiklette ters bir şekilde oturan genç, görenleri şaşırttı. Cep telefonu kamerasıyla çekim yapan genç ile sürücünün yolculuğu yürekleri ağza getirdi. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, yolculuk akıllara Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binme fıkrasını getirdi.