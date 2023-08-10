Bartın'da Ters Oturan Genç Görenleri Şaşırttı
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Bartın-Amasra kara yolunda seyir halinde olan motosiklette ters bir şekilde oturan genç, görenleri şaşırttı. Cep telefonu kamerasıyla çekim yapan genç ile sürücünün yolculuğu yürekleri ağza getirdi. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, yolculuk akıllara Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binme fıkrasını getirdi.
Bartın'da seyir halindeki motosikletin arkasında ters oturarak yolculuk yapan genç, görenleri şaşırttı.
Bartın- Amasra kara yolunda seyir halinde olan motosiklette ters bir şekilde oturan genci görenler şaşkınlık yaşadı. Cep telefonu kamerasıyla çekim yapan genç ile sürücünün yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, yolculuk akıllara Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binme fıkrasını getirdi. - BARTIN