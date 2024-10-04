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Bartın'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Gözaltı

Bartın'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Gözaltı
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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 şüpheli Bartın, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda telefonla dolandırıcılık iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İnceleme sonucu şüphelilerin, telefonla aradıkları kişileri isimlerinin hırsızlık, terör örgütü üyeliği gibi olaylara karıştığını ve durumun düzeltilmesi için ellerindeki ziynet eşyaları ile nakit paraların kontrol edilmesi gerektiği bahanesiyle dolandırdıkları belirlendi.

Bartın, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık Operasyon Şanlıurfa İstanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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