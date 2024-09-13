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Bartın'da Tekne Arızası Nedeniyle Kaybolan Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

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Bartın'da denize açılan ve teknesinin motoru arıza yapan balıkçı Baykal Özdemir kayboldu. Özdemir için havadan, karadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.

BARTIN'da denize açıldığı teknesi motoru arıza yapan balıkçı Baykal Özdemir (48) kayboldu. Özdemir için havadan, karadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.

Bartın Limanı boğaz mevkisinden dün saat 21.00 sıralarında 7 metre uzunluğundaki 'Bacanak-2' isimli teknesiyle denize açılan balıkçı Baykal Özdemir, saat 01.30'da arkadaşlarını aradı. Özdemir, arkadaşlarına 1,5 mil açıkta olduğunu, teknenin motorunun bozulması nedeniyle hareket edemediğini belirterek yardım istedi. Bir süre sonra telefonuna ulaşılamayan Özdemir'in arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İnkum tatil beldesi ile Amasra Tarlaağzı Limanı arasındaki bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı 3 bot, 1 deniz polisi botu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, polis, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan, havadan ve denizden arama çalışması başlattı. Kaybolan balıkçıyı, arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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