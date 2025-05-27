Bartın'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne 45 Bin Lira Ceza

Bartın'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne 45 Bin Lira Ceza
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Bartın'da motosikletle tehlikeli hareketler yapan 19 yaşındaki sürücü B.K.'ya 45 bin 841 lira ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçti ve motosikleti trafikten men etti.

Bartın'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 45 bin 841 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, bir motosiklet sürücüsünün Bartın-Karabük kara yolu Muratbey köyü mevkisinde tehlikeli hareketler yaptığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, yüzüstü yatarak ve akrobatik hareketler yaparak motosikletle ilerlediği görülen sürücü B.K'ya (19) trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ilgili kanun maddesi gereğince 45 bin 841 lira ceza uyguladı. Motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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