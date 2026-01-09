Haberler

Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

Güncelleme:
Sağanak yağış ve yüksek kesimlerde eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'nda su seviyesi yaklaşık 4 metre yükseldi. Irmak kenarındaki yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı, piknik alanları zarar gördü.

Bartın'da sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi.

Yüksek kesimlerde karın da erimesiyle ırmak kenarındaki yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı.

Çağlayan Piknik Alanı'nın bir bölümü ve büfeleri de su bastı.

Piknik alanı girişi ve yürüyüş yollarına emniyet ve zabıta ekipleri tarafından emniyet şeridi çekildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
