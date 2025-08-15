Bartın'da Tarlada Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bartın'ın Ağdacı Mahallesi'nde bir tarlada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında zarar gören bir ev ile tedbir amacıyla boşaltılan altı evde yaşayanlar, yangın söndükten sonra geri döndü.

Bartın'da tarlada başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Ağdacı Mahallesi'nde tarlada yakılan ateş rüzgarın etkisiyle anız yangınına dönüştü. Alevler tarlanın bitişiğindeki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, su tankerleri ve TOMA sevk edildi.

Ekipler, bir saat süren çalışmalar sonucu ağaçlık alandaki yangını kontrol altına aldı.

Bu arada, alevlerin sıçradığı ve ekiplerin zamanında müdahale ettiği 1 evde hasar oluştu.

Tedbir amaçlı boşaltılan 6 evde yaşayanlar ise çalışmaların tamamlanmasının ardından ikametlerine döndü.

