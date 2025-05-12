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Bartın'da Tarihi Geçmiş Şekerlemelerden Zehirlenme Şüphesi

Bartın'da Tarihi Geçmiş Şekerlemelerden Zehirlenme Şüphesi
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Bartın'da, tarihi geçmiş şekerlemelerden yiyen 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, bir öğrencinin çöpünden aldığı şekerlemeleri arkadaşlarına dağıtmasıyla başladı.

Bartın'da çöpe atılan tarihi geçmiş şekerlemelerden yiyen 17 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kent merkezinde bir öğrenci, zincir marketin çöpünden aldığı tarihi geçmiş şekerlemeleri Hasankadı İmam Hatip Ortaokulu'ndaki arkadaşlarına dağıttı.

Şekerlemeden yiyen bazı öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Ambulansla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan 17 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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