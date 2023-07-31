Bartın'da Tarihi Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan 2 katlı tarihi ahşap evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak bazı araçlar hasar gördü ve bir itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye eri kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.