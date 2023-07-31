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Bartın'da Tarihi Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

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Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan 2 katlı tarihi ahşap evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak bazı araçlar hasar gördü ve bir itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye eri kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da 2 katlı tarihi ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kemerköprü Mahallesi Eski Konak Caddesi üzerinde bulunan metruk ahşap evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İki katlı ahşap ev, yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede bulunan bir otoparktaki bazı araçlar hasar gördü, bir itfaiye eri de çatıdan düşen kiremitler nedeniyle yaralandı.

İtfaiye eri kontrol amaçlı Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Akif Yaman - Güncel

Konak Caddesi İtfaiye Bartın Güncel Haberler

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