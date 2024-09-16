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Bartın'da Takla Atan Kamyonet Sürücüsü Yaralandı

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Bartın-Amasra kara yolunda virajı alamayarak takla atan kamyonet, sürücüsünü yaraladı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BARTIN'da, virajı alamayıp takla atan kamyonetin sürücüsü Aydın B. (39) yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Bartın- Amasra kara yolunun Arıt Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bartın istikametine giden Aydın B. yönetimindeki 74 AAB 399 plakalı kamyonet, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kamyonet, refüje çarptıktan sonra takla atarak, elektrik direğine çarpıp devirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kamyonetten çıkartılan sürücü Aydın B., sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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